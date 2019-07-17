Инчхон, Южная Корея, , 08:32 — REGNUM

Завтра 18 июля в южнокорейском Инчхоне выпустят на волю 15 китайских чаек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды страны.

Один из видов китайской чайки

По и словам, выпуск чаек на волю пройдет в деловом районе Сондо-дон в 11:00 по местному времени.

Известно, что это первый выпуск птиц в рамках проекта по сохранению дикой природы.

Китайская чайка — вид птиц из семейства чайковых, находящийся под угрозой вымирания. По разным источникам, в мире насчитывается около 14 тыс. — 20 тыс. особей. В районе Сондо-дон проживает около 600 пар китайских чаек.

Известно, что 15 птиц были специально отобраны среди 31 птенца, вылупившихся из 40 яиц, найденных на мусорной свалке в мае 2019 года.

Кроме того, выпущенные на волю птицы будут находиться под наблюдением специалистов за счет специальных трекеров, прикрепленных к лапам.