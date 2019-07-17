Пермь, , 08:15 — REGNUM

В Перми в Черняевском лесу и парке «Балатово» обустроят «Тропу здоровья». Ее протяженность составит 7 км: через лес — 5 км и через парк — 2 км. В результате работ по благоустройству появится возможность сделать велосипедную дорожку вокруг леса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Отремонтируем в лесу дорожку протяженностью 5 км и еще 2 км построим. Дорожка от улицы Братьев Игнатовых до Встречной будет спрямлена. Таким образом, появится возможность закольцевать велосипедный маршрут вокруг леса, — отметил глава города Дмитрий Самойлов в своем аккаунте в Instagram в ходе инспекции Индустриального района.

Работы по обустройству «Тропы здоровья» планируется завершить до конца сентября. Общая площадь ремонта составит 16 тысяч кв. метров.

Стоит отметить, в 2018 году началась подготовка к масштабной модернизации парка «Балатово». Как ранее сообщало ИА REGNUM, снесены аттракционы, кафе, павильоны, оказавшиеся в реестре незаконно размещенных нестационарных объектов.

К 300-летию Перми (дату город отметит в 2023 году) планируется организовать различные функциональные зоны для занятий спортом и развлечений, зоны отдыха, детские зоны для разных возрастных категорий, веревочный парк, смотровые площадки и др. Это будет первая крупная реконструкция парка еще с советских времен.

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