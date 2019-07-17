Кейптаун, , 08:13 — REGNUM

Один из самых знаменитых музыкантов Южной Африки Джонни Клегг умер в возрасте 66 лет после долгой борьбы с раком поджелудочной железы, передает ВВС Africa.

Известный как «белый зулу», он был активным критиком правительства апартеида, которое управляло страной до 1994 года.

Музыканту британского происхождения, который уникально смешал западную музыку и музыку зулу, в 2015 году был поставлен диагноз рак.

Его самый известный хит «Asimbonanga», выпущенный в 1987 году, был посвящен Нельсону Манделе. Эта песня была одной из первых, которая открыто призвала к освобождению Манделы, в то время будущий первый черный президент Южной Африки все еще находился в тюрьме и считался угрозой правительству апартеида.

Клегг, который научился говорить и петь на зулу, стал символом демократической Южной Африки и пел на поминальной службе Нельсона Манделы в 2013 году.

Его музыкальный менеджер Ронни Куинн, который объявил о его смерти, сказал, что Клегг оставил «глубокие следы в сердцах каждого человека, который считает себя африканцем».

»Он показал нам, что значит ассимилироваться с другими культурами и принимать их, не теряя при этом своей идентичности», — добавил Куинн.

Клегг начал свою карьеру 40 лет назад с Juluka, смешанной группой, которую он сформировал с африканским гитаристом Сифо Мчуну.