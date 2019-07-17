Владивосток, , 08:10 — REGNUM

В приморском посёлке Прохладное местные жители обнаружили на берегу сотни голубых медуз, вынесенных морем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях местные жители выкладывают фото и видео сотен голубых медуз, выброшенных морем на побережье Амурского залива в районе посёлка Прохладный.

Специалисты, комментируя увиденное, утверждают, что в данном случае речь идёт о медузе Ропилема, которая обычно появляется у побережья Приморья в августе и сентябре — в это время её приносит тёплым течением из южной части Японского моря.

Комментаторы считают, что наблюдаемое явление является нормальным, так как медуза практически не способна сопротивляться течению и при определённых условиях вполне может быть выброшена на берег. Данный вид медуз хоть и выглядит устрашающе, однако для человека никакой опасности не представляет.

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Как сообщало ИА REGNUM, пляжи Испании переживают массовое нападение ядовитых медуз. Власти ввели ограничение на пользование пляжами, осуществляют информирование населения и гостей о порядке действий в случае соприкосновения с медузой. Специалисты считают, что увеличение численности данного вида медуз связано как с промысловым выловом рыбы, так и с глобальным потеплением.