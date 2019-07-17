Сана, , 08:04 — REGNUM

Йеменская правозащитная организация «Муватане» заявила о гибели 375 мирных граждан во время конфликта в стране за 2018 год, об этом 16 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Среди погибших присутствует 165 детей. Кроме того, правозащитники подчеркнули сложную гуманитарную ситуацию, вызванную продолжающимися боевыми действиями.

«В 2018 году арабская коалиция совершила 150 авианалетов на 11 городов в Йемене, в результате которых погибли 375 гражданских, в том числе 165 детей» , — говорится в заявлении организации.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. Конфликт начался после того, как повстанцы-хуситы свергли президента страны Мансура Хади. Бежавший в Саудовскую Аравию, бывший глава государства призвал Эр-Рияд вмешаться в конфликт, что привело к эскалации насилия в регионе.

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