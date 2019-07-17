Могадишо, , 07:58 — REGNUM

Правительство Сомали объявило об учреждении премии в честь журналистки Ходаны Налайе, убитой во время нападения исламистских боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает ВВС Africa.

Ежегодная премия имени Ходаны Налайе будет присуждаться «выдающимся» представителям сомалийской диаспоры.

Налайе, выросшая в Канаде, в прошлом году вернулась в Сомали, чтобы рассказать миру о своей родной стране. Она была среди 26 человек, убитых боевиками «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отеле в Кисмайо в пятницу, 12 июля.

Налайе, которая в момент атаки была на девятом месяце беременности, и ее муж были убиты, когда боевики ворвались в гостиницу, где региональные политики и старейшины клана обсуждали предстоящие региональные выборы. Журналистка была известна за освещение тяжелых страниц в истории Сомали — гражданской войны, вооруженных столкновений и голода.

В 2014 году сотрудница СМИ запустила интернет-платформу Integration TV, предназначенную для сомалийского сообщества в Канаде и широкой сомалийской диаспоры. Ее желание сосредоточиться на позитиве и в конечном итоге вдохновить молодых сомалийцев во всем мире, чтобы помочь восстановить страну, сделало ее знаменитой ‑ и ее смерть в результате пятничной атаки вызвала всеобщее горе.

В честь ее «вдохновляющей жизни» министерство иностранных дел Сомали объявило о том, что правительство будет «признавать выдающегося человека, который внес положительный вклад в развитие сомалийской диаспоры», — говорится в Twitter.