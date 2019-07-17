Нур-Султан, , 07:55 — REGNUM

Проходной балл для поступления в научно-педагогическую и профильную магистратуру на казахском или русском языках планируют снизить со 100 до 75. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства республики, опубликованном 16 июля на сайте «Открытые нормативные правовые акты».

Согласно документу, для поступления на бесплатное обучение в магистратуре с английским языком проходной балл планируется снизить с 60 до 50. Соответствующее постановление вносит изменения в правила присуждения гранта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Казахстане ввели новые правила поступления в магистратуру. В частности, гранты будут распределяться на основе единого экзамена, который будет проводить национальный центр тестирования без участия университетов.

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