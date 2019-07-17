Улан-Удэ, , 07:35 — REGNUM

Жители садового посёлка «Восход» в пригороде Улан-Удэ вышли на улицы и заблокировали дорогу. Причиной акции протеста стало отсутствие электричества, которое исчезло после прошедшего ливня 15 июля.

Акции протеста предшествовали обращения к главе республики Алексею Цыденову и исполняющему обязанности главы администрации Улан-Удэ Игорю Шутенкову.

«Вас беспокоит житель СНТ Восход! У нас уже два дня нет света во всем СНТ (а это 900 домов)! Дети без горячей еды и воды (у людей не работают насосы), после ливня сгорел трансформатор, председатель сбежал, поджав хвост! Люди просят помощи!» — написал в соцсети «ВКонтакте» житель посёлка, добавив, что новый трансформатор члены СНТ купить не в состоянии.

Реакция главы Улан-Удэ последовала очень быстро. Игорь Шутенков написал, что «Восход» относится к Заиграевскому району, на который его полномочия не распространяются.

В результате к вечеру 16 июля жители перекрыли дорогу на въезде в посёлок. Как передаёт ИА «Байкал-Daily», жители в три часа ночи сами вернули электричество.

«Заменили провод, но надолго его не хватит. Если раньше он не сгорит, то зимой напряжения не вынесет точно. Нужна полная замена трансформатора, иначе зимой мы вымерзнем!» — передает агентство слова местной жительницы.

Впрочем, многие жители Бурятии отключаются от света целенаправленно. Как сообщало ИА REGNUM, каждый десятый дом в Селенгинском районе республики — это около 900 потребителей — будет отключён от электросети. В энергетической компании объяснили свои действия хроническими неплатежами.

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