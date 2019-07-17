Владивосток, , 05:16 — REGNUM

В течение двух месяцев инженерно-сапёрные подразделения Восточного военного округа снесли 70 ветхих строений в бывших военных городках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

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Работы проводились в трёх бывших военных городках в Приморье и в одном городке в Приамурье. Обрушение конструкций производилось как с применением инженерной техники — инженерных машин разграждения ИМР-3 и экскаваторов ЭОВ-3521 — так и с применением взрывчатых веществ. В работах было задействовано более 200 военнослужащих и 35 единиц техники.

Всего в Восточном военном округе запланировано снести более 100 ветхих здания и сооружений. В настоящее время работы завершены в двух военных городках в Приамурье и в двух городках в Хабаровском крае. Оставшиеся работы будут завершены к 1 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае инженерные подразделения ВВО приступили к выполнению учебно-боевых задач по сносу ветхих строений, находящихся на территории заброшенных военных городков. По замыслу командования военного округа, таким образом, не только будет произведён фактический снос аварийных зданий, но и инженерные подразделения получат уникальную возможность на практике проверить знания, полученные в ходе боевой подготовки.