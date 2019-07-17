Ханты-Мансийск, , 06:42 — REGNUM

Жители Ханты-Мансийска добились переезда воинской части и радиолокационной станции, расположенных в центре жилого микрорайона. На месте дислокации военных скорее всего возведут новый жилой микрорайон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Переезд радиолокационной военной части — это результат переговоров правительства Югры и Минобороны РФ, подчёркивают в департаменте.

Напомним, жители столицы Югры, дома которых расположены рядом с радиолокационной станцией, неоднократно обращались к властям региона и даже к президенту России Владимиру Путину с просьбой законсервировать работу объекта Министерства обороны РФ. На момент строительства жилых домов станция не работала. В горадминистрации признали, что на карте Ханты-Мансийска войсковая часть отображена как объект для ликвидации и перебазирования, и санитарно-защитные зоны от радиолокационной станции (РЛС) на карте не отображены, «соответственно согласование указанных зон не проводилось».

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По мнению жителей окрестных домов, РЛС на ул. Югорской создаёт опасность здоровью людей электромагнитными и радиационными излучениями. Особенно хантымансийцев донимал частый вой сирен.

Как следует из сообщения регионального департамента общественных и внешних связей, сейчас правительством ХМАО совместно с главным командованием Воздушно-космических сил РФ разработана и согласована схема расположения земельного участка, предлагаемого для размещения радиолокационной роты на новом месте. Высвободившиеся территории будут переданы в ведение администрации Ханты-Мансийска.

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