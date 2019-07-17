Курган, , 06:40 — REGNUM

Жителю Кургана за нападение на полицейского грозит принудительное лечение в специализированной психиатрической больнице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры по Курганской области.

Установлено, что в апреле 2019 года мужчина пришёл в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Кургану с заявлением, что сотрудники ФСБ следят за его личной жизнью и мешают ему жить. Когда полицейский открыл окно для переговоров, обвиняемый достал нож и попытался нанести правоохранителю удар.

Затем нападавший заблокировал вход в отделение полиции и стал угрожать каждому, кто зайдёт в помещение. Мужчину удалось утихомирить лишь сотрудникам ОМОН.

В ходе следствия обвиняемому провели судебно-психиатрическую экспертизу, которая установила у него психическое заболевание, исключающее вменяемость. Таким образом был сделан вывод, что он представляет угрозу не только для других, но и для себя.

Уголовное дело по факту общественно-опасного деяния по части 1 статьи 318 УК РФ «Угроза применения насилия к представителю власти при исполнении им своих должностных обязанностей» направлено в суд для рассмотрения по существу.