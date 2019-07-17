Москва, , 04:22 — REGNUM

В настоящее время в тюрьмах Ирака содержатся 66 женщин из России, задержанных по различным обвинениям, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

Лавров сообщил, что из Ирака в Россию удалось вернуть 90 детей, еще 30 остаются на иракской территории. Их планируют вернуть на Родину в ближайшие месяцы. При этом матерей этих детей вернуть сложнее — их осудили за нарушение законов Ирака. В частности, подчеркнул Лавров, за незаконное нахождение на территории страны или за участие в террористической деятельности.

«В тюрьмах находится 66 российских гражданок. Посольство России в Багдаде в постоянном режиме отслеживает ситуацию с задержанными, оказывает им необходимую помощь», — заявил глава российского МИД.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года чеченская правозащитница Хеда Саратова заявила, что на территории Сирии и Ирака находятся более 1700 женщин и детей из России. 10 июля из Ирака в столичный аэропорт «Жуковский» прибыли 33 ребенка, вызволенные из зоны боевых действий в Ираке.

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