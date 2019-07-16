Париж, , 23:59 — REGNUM

Депутаты Национального собрания Франции приняли в окончательном чтении законопроект о восстановлении пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери. Об этом сообщается 16 июля на сайте нижней палаты французского парламента.

Согласно докуменут, для проведения работ по восстановлению Нотр-Дама могут быть внесены исключения в целый ряд действующих в стране законодательных норм и ограничений в сфере строительства и реставрационных работ. Для этого будут издаваться специальные президентские или правительственные декреты.

Законопроектом также официально утверждается уже начавшаяся во Франции общенациональная кампания по сбору средств на восстановление собора и регулируется использование этих средств. Предусматривается, что частные лица, пожертвовавшие в фонд до тысячи евро, получат налоговый вычет в размере 75% от внесённой ими суммы.

Для координации всех реставрационных работ будет создана специальная государственная структура, которую возглавит экс-начальник Главного штаба Вооружённых сил Франции генерал Жан-Луи Жоржелен.

Напомним, 15 апреля 2019 года пожар уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери в столице Франции. Полностью потушить огонь удалось лишь к утру следующего дня. В результате пожара обрушились шпиль и часы на соборе, а также значительная часть кровли. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор в течение ближайших пяти лет.