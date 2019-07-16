Женева, Швейцария, , 22:12 — REGNUM

Организация Объединённых Наций испытывает недостаток средств на реализацию мер по борьбе со СПИДом в мире. Об этом говорится в обнародованном 16 июля докладе Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

Отмечается, что в 2018 году глобальные ресурсы, направленные на эти цели, впервые сократились почти на $1 млрд.

«Это произошло в связи с тем, что доноры выделяли меньше ресурсов, а внутренние инвестиции росли недостаточно быстро для компенсации инфляции», — говорится в докладе.

Всего, как сообщается, в минувшем году на противодействие СПИДу было выделено $19 млрд, что существенно меньше предполагаемой суммы в $26,2 млрд, которая необходима к 2020 году.

«Для продолжения прогресса в борьбе со СПИДом UNAIDS настоятельно призывает всех партнёров активизировать действия и вкладывать средства в ответные меры, в том числе путём полного финансирования Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией», — отмечают в организации.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в UNAIDS сообщили, что в 2018 году порядка 1,7 млн человек во всём мире получили диагноз ВИЧ-инфекция, а 770 тысяч человек умерли от связанных со СПИДом причин.

В докладе организации указывается, что за период с 2010 года в Восточной и Южной Африке — регионе, наиболее затронутом ВИЧ — наблюдается значительное снижение показателей заболеваемости и смертности в результате этого заболевания, однако рост новых случаев инфекции фиксируется в Восточной Европе и Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Латинской Америке.

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