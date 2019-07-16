Женева, Швейцария, , 21:55 — REGNUM

Порядка 1,7 млн человек во всём мире получили диагноз ВИЧ-инфекция в 2018 году. Такие данные приводятся в обнародованном 16 июля докладе Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

Всего в минувшем году, по оценкам ООН, в мире насчитывалось 37,9 млн ВИЧ-инфицированных людей. От связанных со СПИДом причин за год умерли 770 тысяч человек.

При этом в организации отмечают снижение этих показателей в последние годы. Так, число заразившихся ВИЧ в 2018 году по сравнению с 2010 годом сократилось на 16%, а число умерших — на 33%.

В докладе отмечается, что снижение заболеваемости и смертности стало возможным главным образом «благодаря устойчивому прогрессу в противодействии вирусу в большинстве стран Восточной и Южной Африки». В частности, на юге континента за последние восемь лет число новых случаев ВИЧ сократилось более чем на 40%, примерно на столько же снизилась смертность вследствие СПИДа.

Вместе с тем в ООН подчёркивают, что Восточной и Южной Африке, региону, наиболее затронутому ВИЧ, «ещё предстоит пройти долгий путь». Кроме этого, наблюдается рост новых случаев инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии (29%), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (10%), а также в Латинской Америке (7%).

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