Менло-Парк, США, , 20:20 — REGNUM

Пользователи из разных стран мира 16 июля сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 19:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано с проблемами при просмотре новостной ленты, некоторым не удаётся авторизоваться в своём аккаунте, а у части пользователей полностью отсутствует доступ к сайту.

Жалобы поступают главным образом от пользователей в Северной Америке и ряде стран Европы, включая Великобританию, Нидерланды, Германию, Бельгию, Францию. Неполадки наблюдаются и на территории России, в основном у пользователей из Москвы.