Москва, , 19:59 — REGNUM

Более четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве в среду, 17 июля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Дождь в Москве Иван Шилов © ИА REGNUM

"Настоящее испытание столицу ожидает в среду вечером. В этот момент новообразованный циклон обрушит на город всю свою мощь. С 18:00 до полуночи на мегаполис может вылиться до 22 миллиметров осадков, то есть больше четверти месячной нормы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие сутки ливневые дожди с грозами не позволят температуре воздуха в Москве подняться выше +20 °С.

До конца недели, согласно прогнозам, вероятность кратковременных дождей в столице сохранится, а дневные температуры будут находиться на несколько градусов ниже климатической нормы — в пределах +18…+23 °С.

Лишь к воскресенью, 21 июля, синоптики обещают потепление — показания термометров вернутся в климатическое русло.

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