Екатеринбург, , 03:54 — REGNUM

В Екатеринбурге пожарная безопасность самого высокого небоскрёба города — башни «Исеть» — разработана по специальным техническим условиям. Об этом корреспонденту РЕ сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, которая является владельцем башни.

«Исеть» является первым объектом квартала «Екатеринбург-СИТИ». Она располагается в центре города на углу улиц Боевых дружин и Бориса Ельцина. Высота небоскрёба составляет 206,5 метров, а с учётом короны — 212 метров. Здесь находятся апартаменты высокого класса.

В соответствии с специальными техническими условиями на пожарную безопасность, проектируемый объект разделен на девять пожарных отсеков. Первый отсек представляет собой подземную четырехэтажную автостоянку под высотной башней на этажах S4-S1 и технические помещения в стилобате на этажах S4 и S3, обслуживающие эту автостоянку и кладовые для жителей башни. Площадь этажа в пределах пожарного отсека — в пределах 3000 м2.

Пожарный отсек № 2 — это подземная двухэтажная автостоянка в стилобате на этажах S4-S3, к этому же пожарному отсеку следует отнести пристроенную подземную четырехэтажную автостоянку (предусматривается во второй очереди строительства). Площадь этажа в пределах пожарного отсека не более 3600 м2.

Пожарный отсек № 3 — это технические помещения в стилобате на этажах S2 и S1, обслуживающие здание башни. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не более 3000 м2;

Пожарный отсек № 4 — входная группа в апартаменты, служебные помещения на 1 этаже, магазин и кафетерий на этаже S1, магазин на 1 этаже, ресторан и магазин на 2 этаже и технические помещения на 3 этаже, обслуживающие этот отсек. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2.

Пожарный отсек № 5 — помещения досуга для жителей башни: бассейн, фитнес, СПА на 4 и 5 этажах и детская зона, занимающая часть 6 этажа. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не более 5000 м2.

Пожарный отсек № 6 — жилые помещения (апартаменты) на 6−18 этажах и технические помещения, занимающие часть 18 этажа. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2.

Пожарный отсек № 7 — жилые помещения (апартаменты) на 19−30 этажах, досуговые и технические помещения на 31 этаже. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2.

Пожарный отсек № 8 — жилые помещения (апартаменты) на 32−40 этажах, технические помещения, занимающие часть 40 этажа. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2.

Пожарный отсек № 9 — жилые помещения (апартаменты) на 41−50 этажах, технические этажи — 51 и 52.

«Вокруг здания в целях обеспечения безопасности при ликвидации пожара предусмотрено устройство пожарных проездов нормативной ширины и с твердым покрытием, а также подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами вокруг башни», — отметили в пресс-службе УГМК.

«На территории предусмотрены наружные источники противопожарного водоснабжения, а в здании внутренний противопожарный водопровод, доступные в любое время суток для использования, и обеспечивающие подачу нормативно предусмотренного расхода воды на тушение пожара. На кровле здания предусмотрена площадка для транспортно — спасательной кабины вертолета. Над площадкой и в непосредственной близости от нее не располагаются антенны, электрооборудование, кабели и т. п», — пояснили в УГМК.

В компании также добавили, что для обеспечения пожарной безопасности людей и снижения ущерба от возможных пожаров здание оборудовано комплексом систем противопожарной защиты в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и специальными техническими условиями. В этот комплекс входят автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система пожаротушения (спринклерным автоматическим пожаротушением и внутренним противопожарным водопроводом), противодымная защита (дымоудаление и подпор воздуха), эвакуационное и аварийное освещение, а также лифты с режимом работы «перевозка пожарных подразделений». А для эвакуации людей предусмотрены выходы из кольцевых коридоров в две незадымляемые лестничные клетки через тамбур-шлюзы.

«В здании были выделены следующие технические этажи: 3,18,31,40,51,52. Запуск системы противодымной вентиляции предусмотрен из расчета обеспечения безопасности людей при пожаре, возникшем на одном из этажей здания. Выброс дыма осуществляется через фасадную систему. В случае, если на этаже более одного пожарного отсека, запуск системы производится только для той части этажа, которая принадлежит данному пожарному отсеку. Исключение составляют системы приточной вентиляции для лифтовых шахт и лестниц. Данные системы запускаются в случае возникновения пожара на любом из этажей, сообщающихся с ними», — отметили в компании.

«Сети внутреннего противопожарного водопровода и системы автоматического пожаротушения запроектированы раздельными, с разными группами насосов — повысителей. Резервуары для хранения противопожарного запаса воды (на подземном и надземных технических этажах) предусмотрены с суммарным запасом воды на обе системы. Противопожарные резервуары, расположены на технических этажах 18, 31 и 40, рассчитаны на 10 минут работы систем внутреннего противопожарного водопровода», — добавили в компании.

Пожарные лифты имеют остановки на всех этажах, за исключением технических этажей, в связи с ограничением доступа посторонних лиц и отсутствие в них горючей нагрузки. В качестве посадочного этажа для пожарного лифта принят первый этаж. В соответствии со специальными техусловиями одни и те же лифты для пожарных имеют остановки на всех этажах, как в подземной, так и в надземной части здания. Системы управления пожарными лифтами обеспечивают работу лифтов в обычном режиме и в режиме «перевозка пожарных подразделений».

«При поступлении сигнала о пожаре на этаже пожара включаются системы противодымной вентиляции, все противопожарные и противодымные двери соответствующего пожарного отсека автоматически закрываются, лифты автоматически опускаются на основной посадочный этаж и двери в них открываются для высадки пассажиров. Шахты лифтов для пожарных, а также тамбур-шлюзы в подземных этажах оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания в них избыточного давления при пожаре», — пояснили в УГМК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в международном деловом центре «Москва-Сити» планируется построить самую высокую в Европе жилую башню. Её высота составил 405 метров.

О планах построить башню заявил на Московском урбанистическом форуме вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. При этом отметим, что по поводу строительства высотных зданий мнение экспертов и общественности неоднозначно. У многих вызывает обеспокоенность, каким образом обеспечивается пожарная безопасность на такого рода объектах.

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