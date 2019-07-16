Москва, , 19:53 — REGNUM

В Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) рассказали, почему гвардейцы не обязаны представляться при обращении к гражданам. Соответствующий ответ пресс-служба Росгвардии дала на запрос издания «ПроВладимир».

В ведомстве напомнили, что действия гвардейцев регулируются федеральным законом «О войсках национальной гвардии», в котором не сказано, что бойцы обязаны предъявлять удостоверение, а также называть свои фамилию, должность и звание.

При этом в Росгвардии подчеркнули, что гвардейцам все же рекомендуется представляться гражданам для предотвращения конфликтных ситуаций. Но это никак не касается тех случаев, когда бойцы пресекают преступление или административное правонарушение.

Также в Росгвардии напомнили, что гвардейцы имеют право задерживать подозреваемых и досматривать их вещи.

В случае, если нет оснований считать гражданина подозреваемым, то гвардейцы могут предложить такому человеку добровольно предъявить вещи, в том числе мобильный телефон. Кроме того, с согласия гражданина гвардейцы могут ознакомиться с записанными в его телефоне медиафайлами.