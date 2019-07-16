Москва, , 19:20 — REGNUM

СПЧ и ФСИН предложили ряд новаций по улучшению качества содержания заключенных и снижению перелимита, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева 16 июля на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Одним из поручений президента был анализ соблюдения норм санитарной площади в следственных изоляторах и подготовка предложений по улучшению условий для людей, находящихся в СИЗО.

«Количество содержащихся в СИЗО людей уменьшилось. При лимите в 128 тысяч человек в изоляторах находится около 100 тысяч. Получается, что санитарная норма вроде бы выполняется. Но так сложилось, что в некоторых регионах ситуация совершенно иная. Москва, Московская область, Санкт-Петербург — там ситуация бывает настолько осложнена, что на одного заключенного приходится от 2,3 кв. метров при норме 4 кв. метра. В камере на 20 человек находится 35 человек, что очень серьезно отражается на жизнедеятельности этих людей. Несоблюдение норм санитарной площади было главным предметом исков заключенных в СПЧ. Мы совместно с ФСИН предложили ряд своих новаций, которые, на наш взгляд, значительно бы улучшили ситуацию, и, как нам кажется, мы бы смогли добиться, чтобы на каждого заключенного приходилось по 7 кв. метров», — сообщила Меркачева.

Первая новация — дать право начальникам СИЗО не принимать заключенных сверх лимита.

«Мы предлагали, если нет свободных мест, ставить заключенных в очередь. В Европе есть такая практика, но как бы она реализовывалась у нас, сложно представить. В наших изоляторах срок пребывания под стражей достигает иногда двух-трёх лет, поэтому мы понимаем, что люди, которых поставили на очередь, скорее всего, скроются. Поэтому появилось предложение наделить начальника правом не принимать заключенных сверх лимита, но касается это не всех, а тех категорий, которые обвиняются в совершении не особо тяжких преступлений. Совершивших тяжкие преступления начальник СИЗО принять всё-таки должен, но всех остальных он будет вправе развернуть обратно», — объяснила эксперт.

Меркачева также добавила, что для избавления от перелимита нужно, чтобы суды получали информацию о ситуации в изоляторах и принимали её во внимание при избрании меры пресечения.

Предложенные нововведения касаются также заключенных, находящихся в СИЗО уже после того, как приговор был вынесен. Речь идёт о подавших апелляцию. «Ожидание апелляции может длиться неограниченное количество времени. Мы предложили его чётко регламентировать: не больше шести месяцев. Если есть дефицит мест в СИЗО, мы предложили направлять лиц, ожидающих апелляции, в колонии или в своём, или в другом регионе, потому что в колониях условия содержания лучше и есть возможность передвижения», — сказала Меркачева.

По словам эксперта, было выдвинуто предложение о том, чтобы некоторые категории заключенных в принципе никогда не оказывались в следственных изоляторах до приговора. Самую жёсткую меру наказания должны избирать в крайних случаях, для других ситуаций есть иные механизмы: домашний арест, залог, подписка о невыезде.

«Мы предложили не брать под стражу женщин, у которых есть дети до трёх лет, беременных, инвалидов I и II группы и также тех, кто обвиняется в преступлениях, за которые УК РФ предусмотрено наказание менее пяти лет лишения свободы, то есть за мелкие преступления. Мы считаем, что если всё это заработает, то количество наших заключенных в СИЗО резко уменьшится, так как, по нашим данным, до 40% заключенных находятся в изоляторах за мелкие преступления», — заявила член СПЧ.

Еще одна новация — появление новой меры в виде выдворения из страны. Речь идет о принудительной высылке за пределы РФ иностранных граждан в качестве нового вида уголовного наказания. Она может быть применена в двух вариантах: как единственная мера и как дополнение к основному наказанию.

«Мы предлагаем использовать выдворение как меру уголовно-правового воздействия. То есть оно будет применяться вместо уголовного наказания, уголовное дело будет прекращено. Если человек-иностранец совершил мелкое преступление, он будет принудительно выслан из страны. Тем самым мы экономим наши бюджетные средства и силы, которые уходят на содержание заключенных, и разгружаем следственные изоляторы и колонии, — объясняет Меркачева. — Или выдворение может быть применено как дополнительная мера наказания: если же иностранец совершил тяжкое преступление, он не может находиться на территории РФ после отбытия наказания. Сейчас этот вопрос решает Минюст или Федеральная служба исполнения наказаний, а мы предлагаем, чтобы это решали судьи при вынесении приговора. У иностранца может быть семья в России, в этом случае суд должен принять это во внимание, и если он будет назначать ему дополнительное наказание в качестве выдворения, то он нарушит статью о неприкосновенности семьи».

Эксперт уточнила, что это предложение коснется только иностранцев, имеющих гражданство, так как лиц без гражданства выдворять некуда.