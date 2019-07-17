Москва, , 07:56 — REGNUM

Наиболее рациональным развитием посёлка Коммунарка в Новой Москве может стать строительство малоэтажных и частных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава муниципального округа Таганский Москвы Илья Свиридов.

Он критически отозвался о заявлениях московских властей, согласно которым микрорайон может стать одним из центров города, поскольку в столице уже есть центр — это историческая часть города.

«В последнее время слышим много разных заявлений. На Московском урбанистическом форуме слышали, что центр Москвы не слишком плотно заселён и можно увеличить его плотность в четыре раза с 500 тысяч до 2 млн человек […]. Возможно, имеется ввиду географический центр? Географический центр — это Коммунарка, Южное Бутово. Но на самом деле центр Москвы в исторической части города, где Кремль, Садовое кольцо. Делать новый центр Москвы в Коммунарке бессмысленно, у нас уже есть центр», — отметил Свиридов.

Политик отметил, что Москва уже сейчас плотно заселена. Поэтому в Коммунарке, которая по мнению Свиридова, несмотря на все заявления властей, является пригородом столицы, рациональнее было бы развивать малоэтажное строительство, сделать эту местность зоной частной жилой застройки.

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«Мы не видим строительства, именно грамотно спланированного строительства, малоэтажного жилья. Чтобы пространство смотрелось гармонично. Посмотрите на пригороды других городов в Европе, тот же Лондон взять. Все пригороды — это, в основном, малоэтажная застройка и это жильё повышенной комфортности. Повышенная комфортность заключается в том, что это просторное жильё с приусадебными участками. Такие мирные тихие районы. Где это в Москве?» — поинтересовался Свиридов.

Как сообщало ИА REGNUM, идею сделать Коммунарку одним из центров Москвы озвучил мэр столицы Сергей Собянин.