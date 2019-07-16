Гуанчжоу, Китай, , 18:36 — REGNUM

Полиция провинции Гуандун на юге Китая раскрыла 1122 случая нарушений в области защиты прав интеллектуальной собственности за первое полугодие 2019 года, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

В общей сложности 2029 человек было задержано, сообщили в Гуандунском провинциальном отделении Департамента общественной безопасности КНР.

Так, полиция раскрыла две банды, которые продавали поддельные автозапчасти под видом именитых мировых брендов. Было изъято более 90 тыс. тормозных колодок, вентиляционных решеток, демпферов и других запчастей общей стоимостью более 15 млн юаней ($2,18 млн).

Китайские суды на всех уровнях рассмотрели 288 тыс. дел, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности в 2018 году, что на 41,8% больше, чем годом ранее.

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