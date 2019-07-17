Москва, , 05:02 — REGNUM

России пора кардинально поменять подход к поддержке многодетных семей. Начать следует с малочисленной и самой отважной группы, которая могла бы стать примером для всей страны — тех, кто воспитывает 11 и более детей. Им необходима серьёзная помощь, которая перевернёт взгляды и приоритеты всего населения страны, уверен корреспондент ИА REGNUMЕвгений Цоц.

В ситуации, которую уже во власти признают деморафической катастрофой, когда население России вымирает, а женщин репродуктивного возраста осталось только 35 млн (при 750 тысячах абортов в год), поддержка многодетных семей остается похожей на ростовщические выкладки. Так и быть, тут прибавим несколько тысяч, ладно, дадим бесплатный проезд, так и быть, держите ипотеку под низкий процент, от сердца отрываем. Такие расчеты очевидно показывают желание сэкономить, сымитировав деятельность по спасению вымирающей страны.

Менять подход нужно с принципа «курочка по зернышку» на радикальные меры. Если понять, что выходящей замуж женщине предлагается выбор — карьера или много детей ‑ и умножить среднюю российскую зарплату (пусть даже в называемые 43 тысячи) на трудовые 40 лет, выйдет, то она заработает за всю жизнь около 21 млн рублей. Компенсировать ей эти сумму втрое, чтобы она могла посвятить себя рождению и воспитанию минимум 11 детей, стало бы таким радикальным шагом.

Да, вопрос злоупотреблений всплывает на поверхность, но он не первостепенен. И да, глубинная причина демографического кризиса не в деньгах, а в душах. Но первым шагом со сторны власти должен стать именно экономический, и не в виде крохотной подачки, которая выдается за безумно щедрую, требующую бесконечной благодарности, а в виде полного пересмотра поддержки сверхмногодетных и простомногодетным семей.

Читайте статьтю Евгения Цоца «Сверхмногодетным семьям нужно платить по миллиону долларов».