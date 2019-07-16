Чунцин, Китай, , 18:29 — REGNUM

Город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая уже в конце августа запустит пилотную зону для беспилотных автомобилей, которая будет работать в сети 5G, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Зона будет соответствовать 4-му уровню беспилотного управления автомобилем. Тестовая площадь зоны займет 470 км и будет иметь доступ к шести прикладным сценариям, включая заблаговременное предупреждение об опасности на дорогах, загрузку карт местности высокой точности, а также потоковые трансляции и дистанционное управление посредством сетей пятого поколения.

Исследовательский центр, Чунцинское отделение китайского оператора телекоммуникаций China Telecom и оператор связи DT Mobile начали совместную работу по указанному направлению еще в мае текущего года. С мая в зоне проводятся испытания дистанционного управления автомобилями и взаимодействия между беспилотными автомобилями.

Напомним, что власти Китая дали возможность местным правительствам выделять некоторые дороги для испытания беспилотных автомобилей еще в апреле 2018 года. Растущее число городов, включая Пекин, Шанхай и Чунцин выдают специальные номера для тестовых беспилотных автомобилей.

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