Пекин, , 18:10 — REGNUM

Китай наградил 10 офицеров вооруженной полиции и солдат званием «верных стражников» за выдающиеся заслуги перед отечеством, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Среди них есть герои, которые беззаветно защищали стабильность страны и безопасность народа страны в чрезвычайных ситуациях, солдаты, которые показали выдающиеся результаты и установили рекорды в различных соревнованиях, а также те, кто помогал бедным и нуждающимся. Отбор кандидатов начался с января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года власти Китая представили к награде пятерых выдающихся рабочих в рамках кампании популяризации усердия и мастерства в любой сфере деятельности.

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