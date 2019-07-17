Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 03:17 — REGNUM

В городе Каменск-Шахтинский с населением почти 90 тыс. человек вот уже две недели тлеет свалка. Местный Роспотребнадзор обнаружил в пробах воздуха превышение диоксида серы, но попросил местных жителей не гулять, где воняет, и плотнее закрывать окна (летом!). Почему руководитель полигона ТКО обращаться к правительству Ростовской области считает ненужным, рассказывает автор ИА REGNUM Илья Романов.

Позитивные новости от администрации Каменска-Шахтинского Скриншот с официального сайта администрации Каменска-Шахтинского

Мусорный полигон загорелся еще 1 июля, два дня ушли на локализацию пожара, но и сейчас запах никуда не делся, потому что полигон всё еще тлеет. По мнению Роспотребнадзора, котоорый поделилась депутат Заксобрания области Ирина Полякова, проблема сводится к простому совету: воняет — не принюхивайся. Она же процитировала слова руководителя каменского полигона о том, что помощь от области не нужна, а вот дождь нужен, да.

Происходящее граждане связали с «горелой мусорной реформой», на попытки дискредитации которой жаловался еще в прошлом месяце ростовский губернатор Василий Голубев генпрокурору: попытки уходя некоторых участников рынка в «серую зону» очевидны, считает он. Эти «серые», считают власти, пытаются повлиять на реализацию реформы: на Дону значительно участились возгорания свалок. С чем связан пожар с полигоном в Каменске-Шахтинском, неизвестно, но он поднял закономерный вопрос к властям: можно ли было за две недели проинспектировать свалку — или нет? И контролируют ли региональные власти исполнение умсорной реформы?

Читайте статью Ильи Романова «Чиновники ждут дождя — в Ростовской области две недели тлеет свалка».