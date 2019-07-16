Куньмин, Китай, , 17:53 — REGNUM

Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала троих подозреваемых в контрабанде 27,83 кг метамфетамина, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Как стало известно, 2 июля полиция уезда Чаннин города Баошань получила сообщения о том, что несколько контрабандистов планирует ввезти наркотики в Китай. На место была немедленно выслана группа для проведения расследования.

Спустя неделю, 10 июля полиция задержала автомобиль в городе Цзиньхун Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции. В нем находилось 48 упаковок метамфетамина общим весом 27 кг. Расследование продолжается.

Отметим, что провинция Юньнань является китайской передовой по борьбе с контрабандой наркотиков в виду ее близости «золотого треугольника» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.

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