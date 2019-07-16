Москва, , 19:01 — REGNUM

Идея сделать из Коммунарки ещё один центр Москвы не решит городских проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил общественный деятель Дмитрий Сараев.

По его мнению, город должен развиваться равномерно, в том числе окраины. Общественник не верит, что в Новую Москву переедут государственные органы, однако если они решатся на данный шаг, это может привести к коллапсу инфраструктуры.

«Вопрос в том насколько Коммунарка готова для развития, если туда перенесут все госорганы? Это спорный вопрос. Надо будет строить все коммуникации. Мы можем получить в Новой Москве ещё одно место коллапса и транспортного, и инфраструктурного», — сказал Сараев.

По его словам, оптимальным решением будет равномерное развитие столицы. Сараев считает, что усилия городской власти по ускоренному развитию Коммунарки — это «освоение огромных денег на новом проекте».

Идея застраивать чистое поле, подводя туда коммуникации, в то время как в густонаселённых территориях Новой Москвы не решён ряд проблем, напомнила Сараеву идею литературного персонажа Остапа Бендера создать мировую столицу шахмат и назвать её «Нью-Васюки».

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