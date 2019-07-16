Тула, , 17:42 — REGNUM

Девять малых исторических городов Тульской области будут благоустроены в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля как образования первой засечной черты. Об этом, как сообщила пресс-служба правительства РФ, сообщил губернатор Алексей Дюмин 16 июля в ходе встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с экспертным сообществом «Формируя пространство развития».

Встреча Дмитрия Медведева с экспертами в области развития городской среды Управление пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин напомнил, что по указу президента РФ создан оргкомитет по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля.

«Мы обратились к вам, Дмитрий Анатольевич, вы нас поддержали и дали дополнительный объём финансирования в размере 1,2 млрд рублей, которые будут вложены конкретно не только в историческую часть города, но и пойдут на девять малых городов, где будут восстановлены памятники, церкви, где появятся новые городские пространства, парковые зоны, также будут восстановлены и представлены нашим жителям обновлённые парковые зоны, которые находятся в плохом состоянии», — заявил Дюмин.

Глава региона также отметил, что реконструкция Тульской набережной также стала возможной при поддержке президента — первые 150 млн рублей были выделены на проектно-сметную документацию.

«Идея набережной витала несколько лет, но идея идеей, а реализация реализацией. В течение года мы восстановили историческую справедливость — что было утеряно сто лет назад, мы вернули нашим горожанам. Получилась набережная, за которую мы переживали, не спали ночами», — отметил Дюмин.

» Мы понимаем, что формирование городской среды, новых пространств, эта федеральная программа, — один из важнейших аспектов повышения качества и уровня жизни, наравне с горячей водой, водоснабжением, строительством и другими вещами, которые влияют на качество жизни. Люди это видят, чувствуют и понимают. Мы это видим на примере нашей области. Нам есть чем гордиться», — добавил Дюмин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля глава правительства РФ Дмитрий Медведев посетил Тулу. Медведев побывал на металлургическом заводе «Тула-Сталь», затем посетил Тульский кремль, увидел ход работ по созданию Музейного квартала, побывал на Тульской набережной.

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