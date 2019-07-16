Нур-Султан, , 17:36 — REGNUM

Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев поручил провести ревизию в системе электроснабжения города до начала отопительного сезона, сообщает 16 июля издание Zakon.kz.

16 июля в акимате (администрации) Алма-Аты прошло совещание по вопросам энергетической безопасности в связи с крупным сбоем в системе электроснабжения города.

На совещании с участием представителей министерства энергетики и компании «Самрук-Энерго» отмечалось, что причиной перебоя стала авария на электрических сетях АО «АЖК» в районе подстанции «Ерменсай».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Алма-Ате произошел массовый сбой в системе электроснабжения. В результате был обесточен весь город и прилегающие к нему населенные пункты.

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