Пекин, , 17:27 — REGNUM

Книга, отражающая героические заслуги 95-летнего китайского ветерана Чжана Фуцина стала доступна для покупке по всей Поднебесной в книжных магазинах, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Книга была издана Народным издательским домом и содержит более 80 фотографий, а также обеспечивает доступ к четырем эксклюзивным видеоматериалам, посвященных Чжану и его деяниям.

Он служил солдатом Северо-Западной полевой армии, одной из главных сил Навродно-Освободительной армии Китая во время Национально-освободительной войны китайского народа против японских захватчиков (1937−1945). Он дважды был награжден званием Героя.