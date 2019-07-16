Пекин, , 17:20 — REGNUM

В общей сложности 223 подозреваемых в торговле наркотиками было арестовано с изъятием более чем 700 кг наркотиков в провинции Хунань центральной части Китая, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Полиция города Юэян начала следовать по стопам наркоторговцев с октября 2018 года, в результате выйдя на крупную банду наркоторговцев, которая действовала в провинциях Хубэй, Хунань и Юньнань.

Для расследования этого дела в марте текущего года была собрана специальная группа. Благодаря этому полиции в разных районах с мая по июнь удалось изъято 705 кг наркотиков, включая героин и метамфетамин и арестовать 223 подозреваемых.

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