Нанкин, Китай, , 17:08 — REGNUM

В провинции Цзянсу на востоке Китая было построено или отремонтировано более 2 тыс. общественных туалетов с 2018 года, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Новый и отремонтированные туалеты уже были запущены в эксплуатацию и даже оснащены современными технологиями со вспомогательными средствами для удобства посетителей.

Много было построено «безбарьерных» туалетов, удобных для инвалидов и детей. «Умные» технологии призваны контролировать расход туалетной бумаги и воды.

Напомним, что кампания «туалетной революции» была запущена в Китае еще в 2015 году. Ее основная задача — улучшить общую санитарно-гигиеническую обстановку с туалетами в популярных туристических местах Китая. Однако, с тех пор она вышла за эти узкие рамки.

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