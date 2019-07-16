Москва, , 17:08 — REGNUM

В России будет введён ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорожденных, он вступит в силу с 1 января 2020 года. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Новый ГОСТ будет распространяться на фотосессии новорождённых, организуемые на дому, в специальных студиях, парках или других местах, но не будет касаться фотосессий непосредственно во время родов. При этом новорождёнными по ГОСТУ считаются дети в возрасте до 28 дней, сообщает телеканал RT, ознакомившийся с документом.

Согласно ГОСТУ, заказчиками фотосессии могут выступать только родители младенца или другие его законные представители. При этом в целях соблюдения конфиденциальности они обязаны дать письменное согласие на ъёмку и обработку персональных данных. Сам фотосессия может проводиться только в присутствии родителей.

При организации фотосессии фотограф обязан учитывать чувствительность новорождённых к свету и шуму, ограждать младенца от солнечных лучей, не производить громких и резких звуков.

Предусматривается также, что помещение для фотосъёмки должно проветриваться и обеззараживаться после каждой сессии, температура воздуха в нём должна быть не ниже +22 °С, а относительная влажность находиться в пределах 50−70%. Используемые в процессе съёмки предметы и реквизит должны быть гипоаллергенными и отвечать требованиям безопасности.

Отдельные требования касаются непосредственно фотографа. Так, осуществляющий съёмку должен быть старше 18 лет и обладать опытом работы, иметь при себе паспорт и медицинскую книжку, не иметь судимости и вредных привычек, психических расстройств и «социально опасных заболеваний» (ВИЧ, гепатит, туберкулёз и другие хронические инфекции).