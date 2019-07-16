Москва, , 16:59 — REGNUM

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о сговоре четырёх строительных компаний Дагестана на сумму 8 млрд рублей. Нарушители будут привлечены к административной ответственности, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе ФАС РФ.

Напомним, в ноябре 2018 года надзорный орган признал ООО «Бурбау», ООО НПО «Дормост», ООО «Дорстройотряд-99» и АО «Мостоотряд-99» нарушившими антимонопольное законодательство. Компании реализовали картельное соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах на строительство, ремонт и содержание дорог и мостов на территории Дагестана. В результате в ходе проведения 58 аукционов снижение цен было минимальным.

Косвенными доказательствами сговора стали, в том числе, переписка сотрудников компаний, единые IP адреса для подачи заявок на участие в торгах, а также доверенности на получение цифровых подписей, выданные на одних лиц.

«Сфера строительства — лидер по количеству картельных сговоров и по суммам убытков для бюджета, — указал замруководителя ФАС России Андрей Цариковский. — Нами уже выявлены нарушения в этой отрасли на территории 64 регионов России, и, к сожалению, Республика Дагестан не стала здесь исключением».

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Как сообщало ИА REGNUM, виновными в организации картеля также признаны четыре фармацевтические компании Дагестана. ФАС России установил, что сговор привел к поддержанию цен на торгах на поставку препаратов и оказание услуг по техобслуживанию и ремонту медицинских изделий для медучреждений и минздрава республики. Доход участников незаконного соглашения превысил 2 млрд рублей.

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