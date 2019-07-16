Пермь, , 16:50 — REGNUM

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела об истязании двух девочек и жестоком убийстве одной из них. В совершении преступлений обвиняется сожитель их матери. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 1 марта по 31 марта 2018 года 34-летний житель Перми систематически совершал насилие над детьми своей сожительницы. 31 августа 2018 года он совершил убийство шестилетней девочки с особой жестокостью. В ходе расследования уголовного дела девятилетняя девочка изъята из семьи и помещена в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Во время расследования уголовного следователи провели более 60 следственных действий, 11 судебных экспертиз, допросили свыше 40 свидетелей. Материалы уголовного дела составили семь томов.