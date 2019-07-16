Бари, Италия, , 16:40 — REGNUM

Группа мигрантов — сельскохозяйственных рабочих во вторник, 16 июля, заняла здание базилики в Бари в знак протеста против условий труда и политики правительства страны, передает Adnkronos.

Мигранты просят встречи с архиепископом Бари Франческо Каккуччи.

Представители протестующих отмечают, что их претензии носят как экономический характер (низкие зарплаты, недопустимые условия труда, нерешенность жилищного вопроса), так и политический (правительство страны, по их мнению, напрасно переводит дискуссию о жизни мигрантов из социально-экономической плоскости в плоскость национальной безопасности).

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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