Гуйян, Китай, , 16:38 — REGNUM

Аэропорт Маотай в китайской провинции Гуйчжоу получил пять новых авиамаршрутов с начала 2019 года, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Аэропорт Маотай, названный в честь популярной в Китае традиционной водки, запустил авиамаршруты до городов Гуанчжоу, Харбин, Далянь, Циндао и Наньнин. Таким образом, общее число его маршрутов достигло 20.

Пассажирооборот аэропорта взлетел на 67,7% с предыдущего года до 717,1 тыс. человек за первое полугодие текущего года. На конец года ожидается достигнуть пассажирооборота до 1,2 млн человек и грузооборота до 500 тонн.

Напомним, что аэропорт был открыт в октябре 2017 года в уезде Маотай города Жэньхуай в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Затраты на его строительство составили 2,4 млрд юаней ($350 млн).

Читайте также: Названный в честь водки аэропорт планирует увеличить количество рейсов

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае завершили строительство аэропорта Дасин