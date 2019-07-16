Дзержинск, Нижегородская область, , 16:30 — REGNUM

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области начало проверку по факту разлива химических отходов в поселке Горбатовка на территории городского округа Дзержинск. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

Сообщение и фотографии свалки были опубликованы на портале круглосуточной экологической диспетчерской ведомства. Свалка располагается в лесополосе, на фотографиях видны лужи бурого цвета и еврокубы, в которых, вероятно, и хранились отходы.

На место происшествия выехали специалисты центрального межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды минэкологии. В настоящее время проводятся необходимые исследования.

«По результатам обследования территории будут приняты соответствующие меры и дана оценка последствиям для окружающей среды», — отметили в министерстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас проводится проверка сведений о токсичной свалке, расположенной в городе Павлово, на которую горожане пожаловались президенту РФ Владимиру Путину.

В преддверии «прямой линии» Путина, прошедшей 20 июня 2019 года, жители Павлово обнародовали открытое обращение с просьбой решить многолетнюю проблему со свалкой химических отходов в городе Павлово. Горожане отмечали, что проблема существует с 2012 года. Свалка разместилась в черте города на бывшей нефтебазе.

Особо громко экологи говорили о проблеме осенью 2018 года, когда обнаружили сотни бочек с неизвестным веществом. Горожане писали, что ядовитые химотходы отравляют город и уже вынудили дачников из садоводческого товарищества «Ждановец» бросить свои дачи. Ситуацию павловцы назвали «локальным экологическим бедствием, прикрытым высоким забором равнодушия и некой заинтересованности…». Территория, где разместилась свалка, была сдана в аренду коммерческой структуре ещё несколько лет назад.