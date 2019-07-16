Лондон, 16 июля 2019, 19:03 — REGNUM
Мэр Лондона Садик Хан заблокировал планы строительства стеклянной смотровой площадки на высоте 300 метров над британской столицей в виде стройной башни-тюльпана, заявив, что это не принесет пользы обществу и заслонит горизонт, 16 июля передает агентство Reuters.
Здание по проекту компании британского архитектора Нормана Фостера могло бы стать вторым по высоте в Западной Европе, после близрасполагающегося «Осколка», но его дизайн был признан неудовлетворительным.
«В частности, он считает, что дизайн недостаточно хорош для такого значимого места и что башня нарушит линию горизонта Лондона и не впишется в один ансамбль с близлежащим Тауэром, объектом Всемирного наследия».
Один из разработчиков «башни-тюльпана» выразил разочарование решением Хана, полагая, что здание способно принести экономическую выгоду.
Проектная группа отказалась отвечать на вопрос о том, собирается ли вносить изменения в проект.
Планирующие органы в финансовом районе Лондона Сити в апреле рекомендовали здание в виде тонкого стебля, увенчанного стеклянной колбой, к получению разрешения на проектирование.
Чтобы получить финансирование от бразильского миллиардера Джейкоба Сафры, здание должно было иметь стеклянную смотровую площадку, вращающиеся коконы снаружи, а внутри — располагаться образовательный центр. Начало строительства планировалось в следующем году, а его окончание — 2025.
Группа Historic England, занимающаяся защитой исторической среды, приветствовала решение мэра, заявив, что здание «по существу представляет собой высокую шахту лифта с выпуклостью сверху», и добавив, что ее воплощение нанесло бы необратимый ущерб линии горизонта Лондона.