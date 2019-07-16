Лондон, , 19:03 — REGNUM

Мэр Лондона Садик Хан заблокировал планы строительства стеклянной смотровой площадки на высоте 300 метров над британской столицей в виде стройной башни-тюльпана, заявив, что это не принесет пользы обществу и заслонит горизонт, 16 июля передает агентство Reuters.

Здание по проекту компании британского архитектора Нормана Фостера могло бы стать вторым по высоте в Западной Европе, после близрасполагающегося «Осколка», но его дизайн был признан неудовлетворительным.

представитель Садик Хана «Мэр имеет ряд серьезных замечаний по этому проекту и, тщательно изучив его, отказался дать разрешение на его запуск, общественная польза от которого, по его мнению, сомнительна».

«В частности, он считает, что дизайн недостаточно хорош для такого значимого места и что башня нарушит линию горизонта Лондона и не впишется в один ансамбль с близлежащим Тауэром, объектом Всемирного наследия».

Один из разработчиков «башни-тюльпана» выразил разочарование решением Хана, полагая, что здание способно принести экономическую выгоду.

Проектная группа отказалась отвечать на вопрос о том, собирается ли вносить изменения в проект.

Планирующие органы в финансовом районе Лондона Сити в апреле рекомендовали здание в виде тонкого стебля, увенчанного стеклянной колбой, к получению разрешения на проектирование.

Чтобы получить финансирование от бразильского миллиардера Джейкоба Сафры, здание должно было иметь стеклянную смотровую площадку, вращающиеся коконы снаружи, а внутри — располагаться образовательный центр. Начало строительства планировалось в следующем году, а его окончание — 2025.

Группа Historic England, занимающаяся защитой исторической среды, приветствовала решение мэра, заявив, что здание «по существу представляет собой высокую шахту лифта с выпуклостью сверху», и добавив, что ее воплощение нанесло бы необратимый ущерб линии горизонта Лондона.