Куньмин, Китай, , 16:10 — REGNUM

Более 7,4 млн жителей провинции Юньнань на юго-западе Китая пострадали от природных катаклизмов, и, в особенности, от засухи за второй квартал 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Девять жителей провинции погибли из-за природных катаклизмов. Серьезная засуха затронула жизни 7 млн человек, нанеся урн более 1350 га зерновых культур в текущем году. Мощная засуха в регионе чередовалась наводнениями и геологическими катаклизмами, что нанесло огромный прямой экономический урон.

В июне власти провинции влили 970 млн юаней ($141 млн) в фонды по борьбе с засухой. Порядка 1,52 млн человек было мобилизовано на борьбу со стихией.

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