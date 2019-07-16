Черкесск, , 16:07 — REGNUM

В двух субъектах Северного Кавказа — Карачаево-Черкесии и Ставрополье — состоялся мотопробег, посвященный памяти защитников перевалов Кавказа. Возглавил колонну, которая направилась из Кисловодска через Карачаевск в Теберду, полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников. Кроме него, в мотопробеге приняли участие глава Ставропольского края Владимир Владимиров, врио руководителя Кабардино-Балкарии Казбек Коков и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе руководителя региона.

Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников Kchr.ru

Главы трех северокавказских субъектов возложили цветы к вечному огню у братской могилы на Мемориале защитникам перевалов Кавказа и посетили музей, который рассказывает о подвиге, совершенном красноармейцами в годы Великой Отечественной войны, не пропустившими фашистских захватчиков к кавказской нефти.

В ходе мероприятия Темрезов обратился полпреду президента РФ с предложением создать на территории музейного комплекса Аллею боевой славы, на которой на обозрение посетителей выставят экспонаты боевой техники. Матовников поддержал идею.