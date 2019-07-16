Алма-Ата, Казахстан, 16 июля 2019, 18:33 — REGNUM
Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев поручил увеличить количество видеокамер на автомобильных улицах города из-за роста показателей смертности. Об этом градоначальник сообщил 16 июля на своей странице в Twitter.
По его словам, вопрос снижения смертности на улицах Алма-Аты от дорожно-транспортных происшествий был рассмотрен на заседании в акимате (администрации).
«Я предусмотрел увеличение количества камер видеонаблюдения и усиление освещения на 72 самых опасных пешеходных улицах», — написал Сагинтаев.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что в республике планируется ужесточить ответственность водителей за управление автомобилем без водительских прав.
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