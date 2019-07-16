Алма-Ата, Казахстан, , 18:33 — REGNUM

Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев поручил увеличить количество видеокамер на автомобильных улицах города из-за роста показателей смертности. Об этом градоначальник сообщил 16 июля на своей странице в Twitter.

По его словам, вопрос снижения смертности на улицах Алма-Аты от дорожно-транспортных происшествий был рассмотрен на заседании в акимате (администрации).

«Я предусмотрел увеличение количества камер видеонаблюдения и усиление освещения на 72 самых опасных пешеходных улицах», — написал Сагинтаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что в республике планируется ужесточить ответственность водителей за управление автомобилем без водительских прав.

Читайте также: В МВД Казахстана предложили ужесточить наказание за вождение без прав