Пекин, 16 июля 2019, 16:04 — REGNUM
Органы общественной безопасности провинции Шаньдун на востоке Китая рассказали о случае наркоторговли с участием иностранцев, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.
Как стало известно, гражданин Канады вместе с другими иностранными студентами был причастен к противоправным действиям в сфере незаконного оборота наркотиков.
Китайские правоохранители подали консульские уведомления посольствам стран, чьи граждане были уличены в противоправных действиях, а также приступили к организации консульского визита.
Как сообщало ИА REGNUM, четверо граждан Великобритании были арестованы в провинции Цзянсу на востоке Китая по обвинению в употреблении наркотиков.
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