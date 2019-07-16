Пекин, , 16:04 — REGNUM

Органы общественной безопасности провинции Шаньдун на востоке Китая рассказали о случае наркоторговли с участием иностранцев, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Как стало известно, гражданин Канады вместе с другими иностранными студентами был причастен к противоправным действиям в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Данный случай в настоящее время расследуется», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан.

Китайские правоохранители подали консульские уведомления посольствам стран, чьи граждане были уличены в противоправных действиях, а также приступили к организации консульского визита.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо граждан Великобритании были арестованы в провинции Цзянсу на востоке Китая по обвинению в употреблении наркотиков.

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