Наньчан, Китай, , 15:55 — REGNUM

Семь человек погибли или пропали без вести в связи с непрекращающимися ливнями, приведшими к паводкам в провинции Цзянси на востоке Китая, передает агентство Синьхуа.

Ливни начались 12 июля и уже успели нанести вред 1,3 млн жителям восьми городов провинции. Помимо семерых погибших или пропавших без вести, 129 тыс. человек были эвакуированы.

Наводнения разрушили 1620 домов, повредив боле 81,5 тыс. га пшеницы, сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Прямой экономический ущерб оценивается в 2,82 млрд юаней (около $410 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае рекордное количество рек вышло из берегов после начала очередного сезона дождей.

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