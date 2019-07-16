Нур-Султан, , 15:50 — REGNUM

Количество вызовов скорой медицинской помощи в Нур-Султане увеличилось из-за высокой температуры воздуха, сообщает 16 июля агентство «Казинформ» со ссылкой на городскую станцию скорой медицинской помощи.

Отмечается, что за последнюю неделю, с 15 по 21 июля за помощью обратился 21 человек, в том числе 13 — по причине обморока и 8 — с тепловым ударом. За неделю количество вызовов по этой причине выросло на 6%.

Отметим, 16 июля температура воздуха днем в Нур-Султане достигла отметки плюс 35 градусов. Согласно прогнозам метеорологов, До конца недели в столице Казахстана сохранится высокая температура от 29 до 32 градусов.