Москва, , 15:44 — REGNUM

В социальной сети ВКонтакте завершился конкурс на лучшую фотографию #РоссияБольшеЧемТыДумаешь. Проект был создан с целью привлечения внимания молодежи к природным красотам России и популяризации внутреннего туризма.

Пользователи социальной сети ВКонтакте путем открытого голосования выбрали трех победителей. Больше всего голосов было отдано за озеро Дарашколь на Алтае (Тимофей Ракшин), Кондуки (Маргарита Бельская) и Кузнецкий Алатау (Анастасия Мелицкова). Их работы можно увидеть на фасадах зданий по адресам: улица Красная Пресня, д.6/2с1, Смоленский бульвар, д.22/14, Зубовский бульвар, д.31−33.

Помимо победителей, экспертное жюри отобрало 20 лучших фотографий, которые будут представлены на фотовыставках в парках «Красная Пресня» и «Лианозовский» в августе. Каждая из работ дополнена QR-кодом, перейдя по которому вы ознакомитесь с интересной информацией о локации, где была сделана фотография. Чтобы перейти на лонгрид, достаточно навести камеру на QR-код в мобильном приложении VK.

В конкурсном отборе #РоссияБольшеЧемТыДумаешь приняло участие более 6 000 фотографий. Все участники должны были опубликовать авторскую фотографию с красотами России на своей странице в социальной сети, добавить небольшой рассказ о локации и поставить хэштег #РоссияБольшеЧемТыДумаешь.

Инициаторы проекта — сообщество «Betraveler | Добро пожаловать на Землю» и ГАУК «МОСГОРТУР» при поддержке Департамента культуры города Москвы.