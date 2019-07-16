Сеул, , 15:49 — REGNUM

Молодежи Южной Кореи в среднем требуется около 11 месяцев, чтобы устроиться на первую работу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на май 2019 года молодым людям Южной Кореи после окончания учебного заведения требуется 10,8 месяцев, чтобы устроиться на первое рабочее место.

Известно, что по сравнению с 2018 годом срок поисков работы увеличился на 0,1 месяц.

Средняя продолжительность работы на первом рабочем месте для выпускников школ составляет 1 год и 3,8 месяца, а для выпускников университетов — 0,8 месяцев.

Известно, что средний промежуток времени для поиска работы ежегодно увеличивается. Так в 2015 году молодежи Южной Кореи требовалось 10 месяцев, чтобы устроиться на первое рабочее место, в 2016 году — 10,2 месяца, в 2017 году — 10,6 месяцев, в 2018 году — 10,7 месяцев.

Тем не менее, 67% молодых людей увольняются со своих первых рабочих мест, что на 4,2% больше по сравнению с 2018 годом.

Средний срок пребывания на первом рабочем месте составил 1 год и 5,3 месяц, что на 0,6 месяца меньше, чем год назад.

Основными причинами увольнения с первого рабочего места являются рабочий график и заработная плата.

Известно, что 40,7% молодежи выбирают в качестве первого рабочего места предприятия, работающие в сфере бизнеса или услуг, 29,4% — в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, 15,8% — в сфере горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Заработная плата 34,1% молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет на первой работе составила 1,5−2 млн вон ($1300~$1700), 27,7% — 1−1,5 млн вон ($850~$1300), 18,1% — 2−3 млн вон ($1700~$2550), 12,5% — 500 тыс. — 1 млн вон ($425~$850), 5,1% — менее 500 тыс. вон (~$425), 2,4% — более 3 млн вон (~$2550).