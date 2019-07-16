Ярославль, 16 июля 2019, 15:40 — REGNUM
В Ярославле на берегу Волги жители города обнаружили погибших мальков стерляди. Фотографии были размещены в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Рыбу выпустили 15 июля для восстановления экосистемы, пострадавшей при строительстве нового моста через реку Которосль. Выпуск произошел на левом берегу Волги. А вскоре погибших рыб прибило к правому берегу. Ярославцы высказали предположение, что причиной гибели стала грязная вода в реке. Но специалисты говорят о том, что дело не в этом.
«Если бы рыба была отравлена, она пошла бы на дно, а не всплывала. Мне приходилось видеть отравленную рыбу: она лежит на дне. Так что дело не в качестве воды, — рассказал YarNews начальник ярославского отдела Верхневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Олег Кокорин.
Как считает эксперт, причина гибели мальков в так называемой пузырьковой болезни, связанной с образованием в теле рыб газовых пузырьков. Это связано с адаптацией рыбы при ее выпуске.
В мэрии Ярославля считают, что гибель рыбы не вышла за пределы естественных потерь. Контракт на выпуск 22 825 мальков стерляди был заключен с компанией «Аплинк». Она выпустила на 10 тысяч мальков больше.
«Выпуск мальков осуществлялся под надзором представителей Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Все нормы выращивания и содержания мальков стерляди были соблюдены. Рыба была выращена на одном из рыбных предприятий Костромы. Представители Федерального агентства подписали соответствующие акты выпуска мальков в водный объект. Есть определенный риск, что при транспортировке часть мальков погибнет. В этот раз не более 5% рыбы не прижились, — рассказал директор «Агентства по строительству» города Ярославля Виталий Кук.
На выпуск рыбы из бюджета было потрачено 500 тысяч рублей. Проверку по факту гибели рыбы проводит природоохранная прокуратура.