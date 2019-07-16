Ярославль, , 15:40 — REGNUM

В Ярославле на берегу Волги жители города обнаружили погибших мальков стерляди. Фотографии были размещены в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Погибшая стерлядь Группа «Жесть Ярославля» Вконтакте

Рыбу выпустили 15 июля для восстановления экосистемы, пострадавшей при строительстве нового моста через реку Которосль. Выпуск произошел на левом берегу Волги. А вскоре погибших рыб прибило к правому берегу. Ярославцы высказали предположение, что причиной гибели стала грязная вода в реке. Но специалисты говорят о том, что дело не в этом.

«Если бы рыба была отравлена, она пошла бы на дно, а не всплывала. Мне приходилось видеть отравленную рыбу: она лежит на дне. Так что дело не в качестве воды, — рассказал YarNews начальник ярославского отдела Верхневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Олег Кокорин.

Как считает эксперт, причина гибели мальков в так называемой пузырьковой болезни, связанной с образованием в теле рыб газовых пузырьков. Это связано с адаптацией рыбы при ее выпуске.

В мэрии Ярославля считают, что гибель рыбы не вышла за пределы естественных потерь. Контракт на выпуск 22 825 мальков стерляди был заключен с компанией «Аплинк». Она выпустила на 10 тысяч мальков больше.

«Выпуск мальков осуществлялся под надзором представителей Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Все нормы выращивания и содержания мальков стерляди были соблюдены. Рыба была выращена на одном из рыбных предприятий Костромы. Представители Федерального агентства подписали соответствующие акты выпуска мальков в водный объект. Есть определенный риск, что при транспортировке часть мальков погибнет. В этот раз не более 5% рыбы не прижились, — рассказал директор «Агентства по строительству» города Ярославля Виталий Кук.

На выпуск рыбы из бюджета было потрачено 500 тысяч рублей. Проверку по факту гибели рыбы проводит природоохранная прокуратура.