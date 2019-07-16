Аруша, Танзания, , 15:37 — REGNUM

Из-за запрета на движение личных автомобилей и мотоциклов в одном из главных заповедников Танзании многие жители этих территорий погибают, так и не успев добраться до медицинских пунктов. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление жительниц заповедника Нгоронгоро, расположенного в области Аруша.

В интервью Nipashe представительница женщин племени кимангати Мария Гутумухога заявила, что транспортное сообщение помогло бы решать многие проблемы жителей Нгоронгоро.

«Нам больше нельзя перемещаться по территории заповедника, можно лишь ходить пешком, чтобы получить медицинское обслуживание, что вызывает смерть многих наших соплеменников по пути к больнице», — сообщила Гутумухога.

Она рассказала, что раньше для транспортировки больных и беременных женщин использовали мотоциклы. Однако сейчас, по ее словам, все мотоциклы внутри заповедника были изъяты, а молодые люди, которых подозревают в нелегальном вождении мотоциклов, могут быть приговорены к тюремному заключению.

Гутумухога заявила, что в заповеднике Нгоронгоро расположено 25 деревень, на которые приходится один медицинский центр в районе Эндулен. Всего он обслуживает более 93 136 человек с различными заболеваниями. Из-за проблем с транспортом женщины и дети умирают ежедневно.